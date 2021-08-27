80'lik çınar 67 yıldır çamura şekil veriyor

-Atölyeden görüntüler

-Salim Yaşar röportaj

-Detay



( BİLECİK -ÖZEL)- Çömlek ustası Salim Yaşar ilerlemiş yaşına rağmen işinin başında- Çömlek ustası Salim Yaşar:- "13 yaşımdan bu yana bu mesleği yapıyorum" BİLECİK



- Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 140 yıldır çömlekçilik yapılan Kınık köyünde 80 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşar 67 yıldır çamuru sanata dönüştürüyor. Çömlekten yaptığı ürünleri atölyesinde sergileyen Salim usta Bilecik’i ve Kınık çömlekçiliğini birçok fuarda tanıttı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ustalara verilen "sanatçı tanıtım kartı"na da sahip olan 80 yaşındaki çömlek ustası Salim Yaşarın atölyesine Kınık köyünde ziyaretçi akını bitmiyor. Babasından öğrendiği mesleğini, babasından kalma atölyesinde ilerleyen yaşına rağmen hala devam ettiren çömlek ustası Salim Yaşar, 1969 yılında gittiği Almanya’da 14 yıl porselen pişiricisi ve 1992 yılından itibaren beş yıl boyunca da Vietnam’da çömlekçi ustası olarak öğrenciler yetiştirdiyse de, hala atölyesinde Üniversite öğrencilerine ve mesleği merak eden herkese çömlekçilik sanatını öğretmeye devam ediyor. Kınık Köyündeki atölyesinde meslek aşkını gelecek nesillere aktarmaya devam eden çömlek ustası Yaşar’ın çamuru şekillendirerek ürettiği çömlek ürünler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. “Sağlığım elverdikçe devam edeceğim” Mesleğim çömlekçilik diyen çömlek ustası Salim Yaşar, “Mesleğimi 67 yıldır yapıyorum. 13 yaşında bu mesleğe başladım bu atölyede rahmetli babamın kurduğu atölye 1946 yılında bu atölye kuruldu ve o günden bu güne de bu atölye faal bir vaziyette çalışıyor. Yaşım 80 ve daha daha da istekliyim, azimliyim, çalışmak istiyorum. Sağlığım el verdikçe devam edeceğim inşallah” dedi.

(İC-

