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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
8 yıllık cinayet çözüldü, yeğen amcasına; “Değdi mi para için” diye bağırdı

8 yıllık cinayet çözüldü, yeğen amcasına; “Değdi mi para için” diye bağırdı

adliye önü

Yurt Dışı Katil Zanlısı Gurbetçi İç Çamaşırı Cinayet 

-şüphelilerin getirilişi
-yeğenin amcasına bağırışı

( KIRŞEHİR ) - KIRŞEHİR

- Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde 8 yıl önce 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen adamın katil zanlısı olarak kardeşi ve yeğeni ile yeğeninin karısı gözaltına alındı. Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı İbikli köyü çayırlık mevkiindeki çeşme yanında 38 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu. Üzerinde sadece iç çamaşırı ile bırakılan erkek cesedinin Adli Tıp Kurumu'nun uzun süren çalışmaları sonucunda gurbetçi N.D.'ye ait olduğu belirlendi. Cesedin kimliğinin belirlenmesi sonrasında Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda öldürülen N.D.'nin kardeşi K.D. eşi G.D. ve oğlu T.D. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgularında N.D.'nin kardeşine emanet olarak yurt dışından para gönderdiği, yurt dışından Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra emanet paralarını geri istediği, K.D. eşi G.D. ve oğlu T.D.'nin bu nedenle cinayeti işlediklerini itiraf ettikleri öğrenildi. (OE-EÖ-AÖ-
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