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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
8 yıldır aranan şüphelileri, JASAT 25 günde yakaladı

8 yıldır aranan şüphelileri, JASAT 25 günde yakaladı

Şahısların hastaneye sevkinden görüntü

Hastane Dedektif Jandarma Hapis Cezası Dolandırıcılık 

-Şahısların adliyeye sevkinden görüntü
-Adliyeden görüntü
-Şahısların yakalanmasından fotoğraf

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli’de JASAT timleri 2013 yılından itibaren farklı suçlardan aranan şahısları yakalamak için düğmeye bastı. 25 günlük titiz çalışmanın ardından 4 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası alan 18 şüpheli yakalandı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) 2013 yılından itibaren farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyon başlattı. Hırsızlık, kişiyi hürriyetinde yoksun kılma, dolandırıcılık ve kasten adam öldürme suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların arama çalışması başlattı. 25 gün gece gündüz demeden şahısları arama çalışması yürüten jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri 18 şüpheliyi bir bir tespit etti. Şahısların adreslerine yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında belirli suçlardan 4 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. (FP-MB-Y)
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