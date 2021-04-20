Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu

8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendini vurdu

Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

İlk Müdahale Hastane Kız Çocuğu 

-Kızın şehir hastanesine sevk edilmesi
-Kızın vurulduğu evin görüntüsü
-Evden genel ve detay görüntü
-Kızın fotoğrafı

( ADANA ) 8 yaşındaki kız tabancayla oynarken kendi kendini vurdu- Adana’da evde kimse yokken tabancayla oynayan 8 yaşındaki kızın kendi kendini vurduğu öne sürüldü- Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, annesi sinir krizleri geçirdi ADANA

- Adana’da evde kimse yokken tabancayla oynayan 8 yaşındaki kızın kendi kendini vurduğu öne sürüldü. Hastaneye kaldırılan kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, annesi sinir krizleri geçirdi. Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesinde iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre Medine Güçlü (8) evde kimse yokken tabanca ile oynamaya başladı.
Kız çocuğu bir süre sonra tetiğe dokununca kafasından yaralandı. Tabanca sesi duyan anne Gül Güçlü hemen eve çıktı. Kızını kanlar içinde gören annenin feryadı üzerine yakınları da yukarı çıkarak yaralı çocuğu Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü. Burada kız çocuğuna ilk müdahale yapıldıktan sonra Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Kız çocuğunun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Polis olaydan sonra kaçırılan tabancayı buldu. Polis olayın gerçekten kaza olup olmadığını belirleyebilmek için çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Kız çocuğunun annesi ise hastane önünde sinir krizleri geçirip gözyaşlarına boğuldu. (FKE-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement