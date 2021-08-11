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8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi

8 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu, anne ve hala morg önünde sinir krizi geçirdi

Anneden detay

5 Yıldızlı Otel Sarılar Cenaze Yıldızlı Olimpik Havuz 

-Annenin yerde yatması detay
-Anne elbiselere sarılması detay
-Aile yakınları detay
-Halanın yerde ağlaması detay
-Halanın zaman zaman sinir krizi geçirmesi detay
-Annenin duvara yaslanması detay
-Cenaze alınması detay
-Çocuğun fotoğrafları detay

( ANTALYA ) -- Cenazeyi almaya gelen anne ve hala çocuğun elbiselerine sarılarak teselli buldu ANTALYA

- Antalya’ da 5 yıldızlı otelde ailesi ile birlikte tatil yapan 8 yaşındaki Çocuk, otelin olimpik havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Cenazeyi almayan gelen anne ve hala ise morg önünde gözyaşlarına boğuldu çocuğunun elbiselerine sarılarak kendileri teselli etmeye çalıştılar. Edinilen bilgiye göre; Adana'da yaşayan Güler ailesi, 5 yıldızlı bir otele tatil için giriş yaptı. Daha sonra havuza giden ailenin 8 yaşındaki çocuğu Ali Kemal Güler, amcasıyla çocuk havuzunda yüzmeye başladı.
İddiaya göre Amca Okan Güler'in telefonunun şarjını azalması üzerine çocuğu annesi Ayşegül Güler'e bakmasını söyleyerek odasına çıktı. Bir süre sonra geri dönen amca, yeğeninin olimpik havuzda hareketsiz halde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ali Kemal Güler'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenazeyi almaya gelen anne Ayşegül Güler ve hala Süreyya Güler'in gözyaşlarına hakim olamadı. Anne ve hala çocuğun elbiselerine sarılarak teselli buldu. Cenazenin Adana'nın Pozantı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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