8 yaşındaki çocuğa hafriyat kamyonu çarptı



- İstanbul Silivri'de hafriyat kamyonu 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Silivri’nin Kavaklı mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında bisiklet kullanan 8 yaşındaki Alpaslan U. İsimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı. Çocuğa ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri müdahale etti. Durumu ağır olan çocuk, 112 Komuta merkeziyle iletişime geçen ekipler olay yerine Sağlık Bakanlığına ait 112 ambulans helikopter talep ettiler. Kısa sürede Kavaklı futbol sahasına inen ambulans helikopter, yaralı çocuğu alarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili olarak sürücü Jandarma tarafından gözaltına alındı.

