Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
8 yaşındaki çocuğa hafriyat kamyonu çarptı

8 yaşındaki çocuğa hafriyat kamyonu çarptı

Çocuğun helikoptere taşınması

( İSTANBUL )- Ağır yaralanan çocuk, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

İlk Müdahale Futbol Sahası Ambulans Helikopter Hafriyat Kamyonu Helikopter 


- İstanbul Silivri'de hafriyat kamyonu 8 yaşındaki çocuğa çarptı. Ağır yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Silivri’nin Kavaklı mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu yol kenarında bisiklet kullanan 8 yaşındaki Alpaslan U. İsimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ağır yaralandı. Çocuğa ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri müdahale etti. Durumu ağır olan çocuk, 112 Komuta merkeziyle iletişime geçen ekipler olay yerine Sağlık Bakanlığına ait 112 ambulans helikopter talep ettiler. Kısa sürede Kavaklı futbol sahasına inen ambulans helikopter, yaralı çocuğu alarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne götürdü. Kazayla ilgili olarak sürücü Jandarma tarafından gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement