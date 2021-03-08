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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde karısını ve oğlunu bıçakladı

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde karısını ve oğlunu bıçakladı

Kadının hastaneye kaldırılması

Polis Hastane Polis Merkezi Bild Halas 

-Ambulans detay
-Evden detay
-Kadınların konuşması

( ANTALYA )- Barışmak için geldiği evde karısını ve oğlunu bıçaklayan zanlı polise teslim oldu- Anne ve oğlun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaşanılan tartışmanın ardından karısı ve oğlunu bıçaklayan şüpheli polis merkezine gidip teslim oldu. Ağır yaralanan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Şelale Mahallesi 3693 Sokak üzerindeki bir apartman 1. kat dairesinde meydana geldi. 2 çocukları bulunan Mustafa ve Hatice Yıldız çifti arasında bir süre önce kavga yaşandı. Yaşanılan kavganın ardından Hatice Yıldız (44) eşi Mustafa Yıldız(44) hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bugün eve Mustafa Yıldız’ın Denizli’de yaşayan 2 halası gelerek çiftleri barıştırmak istedi. Yapılan konuşmaların ardından Mustafa Yıldız’ın eve gelmesiyle Hatice Yıldız'la tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında Mustafa Yıldız eşi Hatice ve oğlu F.'yi (18)’ı bıçaklarken, yaşanan tartışma sırasında kızları A'nın da(14) elini cam kesti. Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız polis merkezine giderek teslim oldu. Yaralanan anne ve çocukları Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice ve Furkan Yıldız ile elini cam kesen Aleyna (14) ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Yıldız ve oğlu F'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Olay anında evde bulunan Mustafa Yıldız'ın bir anda baba-oğlunun tartışmaya başladığını, ardından da bıçaklama olayının yaşandığını iddia etti. (AK-İA-
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