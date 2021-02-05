Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
8. kattan düşen Özgecan'ın erkek arkadaşına ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı

8. kattan düşen Özgecan'ın erkek arkadaşına ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağı

Arşiv görüntüler

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

İlk Müdahale Adli Kontrol Ev Hapsi Yurt Dışı Sağlık Ekipleri 


- Zonguldak'ta dün gece saatlerinde 8. kattaki evin balkonundan aşağıya düşerek hayatını kaybeden 29 yaşındaki Özgecan Usta'nın ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan erkek arkadaşı Bartu C.A.'ya ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Edinilen bilgiye göre Aydoğmuş Sokak üzerinde 29 yaşındaki Ayşe Özgecan Usta, iddialara göre erkek arkadaşı Bartu C.A.'nın ile alkol aldıktan sonra tartıştı. Olayın ardından Özgecan Usta 8. kattan kattan beton zemine çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgecan Usta, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Genç kızın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken; erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Bartu C.A. ise gözaltına alındı. Görgü tanıkları olayı anlattı Yaşanan olayın ardından görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının titiz çalışmalarıyla ifadelerine başvurulan görgü tanıklarının; bağırışlar duydukları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen Bartu C.A., ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Yaklaşık üç saatlik sürecin ardından Bartu C.A. hakkında ev hapsi ve adli kontrolle yurt dışı çıkış yasağı konuldu. (OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı