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8. kattaki iskeleden düşen işçi yaralandı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
8. kattaki iskeleden düşen işçi yaralandı

8. kattaki iskeleden düşen işçi yaralandı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulans ve polis ekiplerinden görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde mantolama yaptığı binanın 8. katındaki iskeleden toprak zemine düşen işçi yaralandı. Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Tepe Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada mantolama işlemi yapan 28 yaşındaki Ü.A. isimli bir işçi, dengesini kaybederek 8. kattan toprak zemine düştü. Düşmenin etkisi ile Ü.A. yaralandı. Bağırma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ve Ü.A.'nın arkadaşları 112 Acil Yardım Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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