8 ilde dolandırıcılık operasyonu: 27 gözaltı

-Adli tıpa alınması

-Emniyete götürülmesi

-Zanlılardan ele geçen malzemeler



( ADANA )- Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, internete ilan vererek yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüphelinin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda harddisk, diz üstü bilgisayar, cep telefonu ile para ve altınlara el konuldu ADANA



- Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda internete ilan vererek yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 27 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda harddisk, diz üstü bilgisayar, cep telefonu ile para ve altınlara el konuldu. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yaklaşık 3 ay önce, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yapan bir çetenin olduğunu yönünde şikayet geldi. Bu şikayet üzerine polis harekete geçti. Yapılan araştırmada aralarında farklı meslek gruplarına mensup yaklaşık 500 kişiden yüzbinlerce lira tutarında dolandırıldığı belirlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen çete liderliğini Serkan T.’nin yaptığı 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 27 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 kişi, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis baskın sırasında evlerde yaptığı aramada çok sayıda harddisk, bilgisayar, cep telefonu ile para ve altın ele geçirdi. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ediyor. (FKE-

