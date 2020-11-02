8 gündür kayıp olan yaşlı çifti balık adamlar da arıyor

- Balık adamların arama çalışmasından görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Kayıp yaşlı çifti bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çift halen bulunamadı. Cevdet (66) ile Zeliha Uysal’ı (64) bulmak için çiftin yaşadıkları köy yakınındaki gölette Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı ‘Polis Dalgıç’ ekibi arama çalışması yapıyor. Dinar’ın Pınarlı köyünde oturan Cevdet (66) ile Zeliha Uysal (64) geçtiğimiz 26 Ekimde şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Çocukları ve yakınlarının haber vermesi ile olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipleri yaşlı çifti arama çalışması başlatırken, çiftin cep telefonlarının evde olduğu tespit edildi. Köy ve çevresini didik didik arayan jandarma ekipleri çifti bulmak için köy yakınındaki bir gölette arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı Koordinesinde görevlendirilen Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Dalgıç ekibi tarafından yapılan çalışma sürüyor. Öte yandan, jandarma ekipleri ise çiftin aile üyelerinin ifadelerini aldığı öğrenildi. (GC-



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