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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
8 çocuğunun annesini yemek tartışması sonrası öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

8 çocuğunun annesini yemek tartışması sonrası öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

-Fotoğraf

İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü 

--Zanlının adliyeye çıkarılışı
-- Olay yeri arşiv

( SİVAS -EK) SİVAS

- Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışması yüzünden 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Olay, geçtiğimiz gün iftara dakikalar kala kent merkezi Karşıyaka Mahallesi 62. Sokakta bulunan tek katlı evde meydana gelmişti. 60 yaşındaki Rahmi Parlak ve 60 yaşındaki Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartışmış ve öfkeli koca 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı Rahmi Parlak, il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Parlak, "Pişmanım" dedi.

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