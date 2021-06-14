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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

8 asırlık kilise turizme kazandırılmayı bekliyor

Kilise drone detay

-Kilise içerisinden detay
-Köy Muhtarı Turan Turan Röportaj

( SİVAS -ÖZEL-DRONE)- Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan 8 asırlık Alakilise turizme kazandırılmayı bekliyor SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesinde bulunan 8 asırlık Alakilise turizme kazandırılmayı bekliyor. Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Müslümabat Köyü'nde bulunan ve yaklaşık 8 asırlık olduğu düşünülen Alakilise zamana meydan okuyor. Bir dönem camiye dahi çevrilen kilise, depo ve ahır olarak da kullanıldı. Günümüzde oldukça atıl bir durumda bulunan kilise defineciler tarafından bir çok kez tahribe uğratıldı. Köy muhtarı Turan Turan, bu kilisenin eski haline döndürülüp turizme kazandırılmasını istiyor. Tüm insanların ortak değeri Müslümabat Köyü muhtarı Turan Turan, "Daha önceleri köyümüzün ismi Alakilise olarak geçerdi. Bu kilisenin yapımı yaklaşık 800 sene önce görülüyor. Büyüklerimizden duyduğumuz kadarıyla Ermeniler, Rumlar burada ibadet etmişler. Daha sonra camiye çevrilmiştir burası. Belli bir zamanda cami olarak kullanılmıştır. Biz köyümüz tarafına bir cami yaptık, tekrar buranın eski haline dönmesi için burayı boşaltmış bulunmaktayız. Şu an yıkılmak üzere burası tüm insanların ortak değeridir. Buna sahip çıkılması lazım. Buranın tekrar eski haline döndürülüp düzenli şekilde yapılıp bütün insanlığa bütün değerlere hizmet vermesini bekliyorum” dedi.

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