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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
8.5 asırdır dimdik duran çivisiz cami kendine hayran bırakıyor

8.5 asırdır dimdik duran çivisiz cami kendine hayran bırakıyor

Çivisiz cami drone görüntüsü

Deprem Profesör İslam Yurt Dışı Mimari 

-İçeriden detaylar
-Müezzin Adem Özdemir röportaj
-detaylar

( SAMSUN -DRONE-ÖZEL) SAMSUN

- Samsun’da 850 yıl önce tek bir çivi bile kullanılmadan yapılan ’Tarihi Göğceli Camisi’nin iskelet sistemi’ sayesinde ilk günkü sağlamlığı ile özelliğini koruyor. Cami Müezzini Adem Özdemir, "Japon profesörler takozu incelediğinde '850 yıl önce nasıl akıllarına gelmiş de bu deprem takozunu koymuşlar' diye çok hayran kalmışlar" dedi.
Yaklaşık 8,5 asır önce ’kurt boğazı’ tekniği ile yapılan Göğceli Çivisiz Camisi, adeta yıllara meydan okurcasına dimdik ayakta duruyor. Yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin ilgi odağı olan Göğceli Camisi deprem takozu nedeniyle bölgede meydana gelen birçok depremden etkilenmeden aynı yapısını koruyarak günümüze kadar taşıdı. Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi, Göğceli Mezarlığı içinde yer alan cami, Anadolu’nun ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden biri olma özelliğini taşıyor. Yabancı profesörlerin camiye hayran kaldığını söyleyen Müezzin Adem Özdemir, "Caminin ön direkleri altında deprem takozu diye bir takoz var. Japon profesörleri buraya incelemeye gelmişlerdir. O zaman bu deprem takozunu bulmuşlar. Japonlar takozu incelediğinde '850 yıl önce nasıl akıllarına gelmiş de bu deprem takozunu koymuşlar' diye çok hayran kalmışlar. Alman profesör caminin tahtalarından, ağaçlarından numune almış. Orada incelemiştir" diye konuştu.
Cami içindeki detaylar Caminin çok anlamlı bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Müezzin Özdemir, "Cami çok mükemmel bir şekilde yapılmış. Camiyi ’kurt boğazı’ tekniğiyle yapmışlar. Camide 6 tane direk var. Bu direkler imanın şartına göre koyulmuş. Üst katında 5 tane direk var. Bu direkler ise İslam'ın şartına göre koyulmuş. Caminin yan duvarları 7’şer tane. Bu ise 3 anlama gelir. Birincisi Fatiha suresinin 7 ayet olmasından esinlenerek yapılması, ikincisi 7 kat sema ve arzın olmasından esinlenerek yapılması, üçüncüsü ise caminin insan iskeleti şeklinde olması. İnsanın yedişer tane kaburgasından dolayı yapılmış. Mihrabın üzerinde 11 tane yıldız var. Peygamber Efendimiz 'Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir' buyurmuş. Ona istinaden yapılmış. Caminin girişinde bir direk var. Bu direk de ok işareti var. Bu ok işareti 'buraya gelene kadar başınız dik, Allah’ın huzuruna girerken başınızı eğip öyle geçeceksiniz' diye bu şekilde yapılmış. Camiyi ters çevirdiğimiz zaman aynen gemi gibi oluyor. Bu mübarek ecdat deniz yolu ile geldikleri için camiyi aynen gemi gibi yapmışlar. Tavandaki o motiflerin altında sahabe isimleri Allah (CC) böyle Allah’a giden zamirler var" diye konuştu.
(FAU-SLH-
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