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78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı, AFAD bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı, AFAD bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı

78 yaşındaki vatandaş sele kapıldı, AFAD bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı

Kaybolan vatandaşı afadın araması

Sağanak Yağış Sel Felaketi Felaket Sağanak Köprü 

-Su baskınlarından detaylar
-Oluşan selden görüntüler

( SAKARYA )- Akyazı’yı sel vurdu SAKARYA

- Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış sonrasında Akyazı ilçesinde oluşan sel felaketinde 78 yaşındaki vatandaş sulara kapılıp kayboldu. Bölgeye giden AFAD ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemenin yanı sıra yer yer sel felaketlerine de sebep oluyor. Bu doğrultuda Akyazı ilçesi Dedeler Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan ve bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki Sami Özkül için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Öte yandan, sağanak yağış sebebiyle meydana gelen sel felaketinde birçok dere taştı, köprüler hasar gördü, bazı mahalleleri su bastı. İlçe genelinde bulunan çoğu ev ve iş yeri sular altında kaldı. (OK-BCT-
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