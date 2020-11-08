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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
78 yaşındaki adam ıslık çalarak stres atıyor

78 yaşındaki adam ıslık çalarak stres atıyor

ıslık çalması

Toplu Taşıma Kalaba Alabalık Obsesif Bozukluk Trol 

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( ERZURUM ) ERZURUM

- Oltu'nun Yiğitler Mahallesi'nde ikamet eden Tahsin Tokgöz (78) her an her dakika ıslık çalıyor. Nerede olursa olsun ne iş yaparsa yapsın boş kaldığında sürekli ıslık çalan Tokgöz, “Bazen rahatsız olup kızanlar da oluyor” dedi.
Oltu'da yaşayan Tahsin Tokgöz'ün eşi Gülzade Tokgöz (70), eşinin sürekli ıslık çaldığını söyleyerek, “Çalmadığı zaman kesin hasta olduğunu anlıyoruz. Bazen uyarıyorum akşama kadar çalıyorsun ağzında mı yorulmuyor diyorum o da çalmasam canım sıkılıyor diyor köyde gençler her zaman çağırırlar gel yanımızda otur çal diye eşim nerede olursa olsun ıslık mutlaka çalar” dedi.
Komşular: “Tahsin amcamız köyde sürekli ıslık çalarak gezer”Komşusu Kemal Tokgöz, “Herkes de bilir Tahsin amca ıslık çaldığı zaman rahat eder onun için çoğu insan çaldığı ıslıktan rahatsız olmaz” dedi.
Uzman Piskolog Hülya Öztürk ise, “Amcamızın ıslık çalma davranışı ilgili şunu söyleyebiliriz bu davranışı dürtüsel olduğu gibi zaman zaman tik kaynaklı yada obsesif bozukluk (OKB) dediğimiz durumdan kaynaklı tiklerden yada dürtüsellikten kişinin rahatlama amacı ile kafasındaki düşünceleri kontrol emek için ıslığı kullandığını söyleyebiliriz. Çoğu araştırma ıslığın rahatlatıcı özelliğinden bahseder bazen tik olarak kullanıyoruz durduramıyoruz dürtüsel olarak toplu taşıma araçlarında kalabalıklarda çalmamamız gereken yerlerde çalışıyoruz zaman zaman da bizi rahatlattığı için çalıyoruz. Tahsin Tokgöz amcamız dürtüsel olarak kullanıyor ıslığı” ifadelerine yer verdi.
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