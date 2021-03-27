75 yıllık mesleğine 90 yaşında veda etti

-Nebi Doğanay’ın mesleğini anlatması röp.

-ilçede ayakkabıcılık yapan Mehmet Yılmaz ile röp.



( ANTALYA -ÖZEL)- 21 yıl önce en yaşlı ayakkabı tamircisi seçilmişti- 90 yaşındaki Nebi Doğanay:- "Meslek hayatımda yerine usta yetiştiremediğim için üzgünüm" ANTALYA



- Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Nebi Doğanay, 75 yıl sürdürdüğü ayakkabı tamirciliği mesleğini tamamen bıraktı. Meslek hayatında yerine usta yetiştiremediği için üzgün olduğunu dile getiren Doğanay, "Mesleğimi çok seviyorum, fakat artık yaşlandım" dedi.

Bir zamanlar kalaycılık, semercilik, demircilik, dericilik, nalbantlık, çancılık, süpürge yapımı, ayakkabı yapımı ve ayakkabı tamirciliği gibi bir çok el zanaatlarıyla ünlü Antalya’nın Akseki ilçesinde meslekler bir bir yok oluyor. İlçenin tek ayakkabı tamircisi olan 90 yaşındaki Nebi Doğanay’da ayakkabı tamirciliği mesleğini tamamen bitirdi. Böylece Akseki ilçesinde de ayakkabı tamircisi kalmadı.Kalaycı ustasının yanında çırak oldu,İlçenin tek ayakkabı tamircisi olan Nebi Doğanay, ilkokulun ardından Manisa’da kalaycılık yapan amcasının yanına gitti. Burada bir süre kalaycılık yapan Doğanay, bu mesleği sürdüremedi. Bunun üzerine Akseki’ye dönen Doğanay, bir ustanın yanında kunduracılık öğrenmeye başladı.

İşin inceliklerini öğrendikten sonra kendi işyerini kuran Doğanay, ilçe merkezinde 75 yıl ayakkabı tamirciliği yaptı.2000 yılında Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "En yaşlı ayakkabı tamircisi" 2014 yılında ise Akseki Mal Müdürlüğünce de "Yılın uyumlu mükellefi" seçilen Doğanay, mesleğe başladığı yıllarda Akseki’de 50 civarında ayakkabı tamircisi bulunduğunu, bugün ise kendisinin de yaşlanması nedeni ile bu mesleği yapan başka kimsenin olmadığını söyledi.



Yıllardır aynı makineyi kullandıİlçede ayakkabı tamirciliğine başladığında İstanbul’dan 3 bin liraya eski bir makine aldığını anlatan Doğanay, bu eski makineyi 75 yıl kullandığını belirtti.

İlçedeki ayakkabı ustalarının bazılarının İstanbul veya Ankara’ya gittiğini, bazılarının ise hayata veda ettiğini söyleyen Doğanay, "Akseki’de tek kalmıştım. Ben de yaşlandım. Artık Akseki’de ne usta kaldı, nede çırak. Aksekili’nin işi zorlaştı. İşe heves eden olmadığı için şimdi Akseki ayakkabı tamircisiz kaldı. İnsanlar belki de bir ayakkabı diktirmek, tamir ettirmek için çevre ilçelere gidecekler" dedi.

Mesleği yaşatmak için çaba sarfettimSon yıllarda zanaatı yaşatmak için çok emek verdiğini söyleyen Doğanay, 75 yıllık meslek hayatında yerine usta yetiştiremediği için üzgün olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "Meslek hayatımda çırak yetiştiremedim. Kendi oğlum bile bu mesleği seçmedi. Tahsilini yaparak başka işlerle uğraştı. Artık bu mesleğin kaybolmaması için bugüne kadar emek sarf ettim. Elimden geldiği kadar Aksekili hemşehrilerime hizmet etmeye çalıştım. Yaşım 90 oldu, 75 yıldır meslek hayatıma devam ettim” dedi.





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