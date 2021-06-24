75 yaşında okuma yazma öğrenerek sertifika aldı

-KADINLAR YAZI YARKEN

-KADINLAR HİKAYE OKURKEN

-MEZUNİYET CÜBBELERİNİ GİYERKEN

-SAZ EŞLİĞİNDE TÜRKÜ DİNLERKEN

-KADINLARARDAN RÖP

-KURS HOCASINDAN RÖP

-MÜDÜR MEDİNE ŞAHİNDEN RÖP.



( ADIYAMAN )- Yıllar sonra okuma yazma öğrenen kadınlar sertifika alarak mezuniyet sevinci yaşadı ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesi Kadın Gelişim Merkezi’nde eğitim gören kadınlar yıllar sonra okuma yazma öğrenerek sertifika alma ve mezun olma sevinci yaşadı. Kursta okuma yazma öğrenerek mezun olan Ayten Gül ise yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadığını belirterek emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti. 2019 yılında Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen hibeyle kurulan Kahta Kadın Gelişim Merkezi'nde düzenlenen okuma yazma kursuna katılan 20 kadın, 4 aylık eğitimin ardından diplomalarını aldı. Düzenlenen mezuniyet töreninde okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan kadınlar, cübbe giyip, kep takarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurs öğretmeni Hilal Akbulut, “Kadınlarımız burada başta okuma yazma öğreniyorlar. Daha sonra da kurumuzda aynı şekilde mesleki gelişim olarak dikiş, nakış, kuaför ve ev atölyesi gibi bölümlere gidiyorlar. Buradaki amaç kadınları topluma kazandırmak. Çünkü biz mutlu kadın mutlu aile olduğunu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Kadınlarımızı bu şekilde buraya yönlendirerek mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Özellikle dez avantajlı kadınlara hizmet verildiğini belirten Kahta Kadın Gelişim Merkezi Müdürü Medine Şahin, okuma yazma öğrenen kadınların artık telefon açabildiklerini, hastaneye gidebildiğini söyledi.



Müdür Şahin, “Bugün mezun olan 20 öğrencimiz 4 aylık eğitimlerinin ardından diplomalarını aldı. Onlar için mezuniyet töreni düzenlendi.

20-75 yaş arasındaki kursiyerlerimiz birinci ve ikinci kademe eğitimden sonra okuryazar olarak ilkokul mezunu oldular. Hepsi çok sevinçli. Çünkü okuma yazma öğrenen kadınlarımız artık telefon açabiliyor ve hastaneye hangi doktora gittiklerini biliyorlar. 2019 yılında Ankara’nın Japonya Büyükelçiliği hibesiyle merkezimiz açılmış olup, 4 tane atölyeden oluşmaktadır. Atölyelerimizin dışında, oyun odası, konferans salonumuz ve yemekhanemiz mevcuttur. Kursiyerlerimizin bir kısmı İŞKUR bünyesiyle gelmiş olup bunlar genel müdürlük tarafından desteklenmektedir. Kurs hocalarımız Halk Eğitim Merkezi bünyesinde geliyorlar" diye konuştu.

75 yaşında okuma yazma öğrendi Yıllar sonar da olsa okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu ifade eden kursiyerler 75 yaşındaki Ayten Gül 75 ise emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti. (HT-SVY-

