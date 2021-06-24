Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
75 yaşında okuma yazma öğrenerek sertifika aldı

75 yaşında okuma yazma öğrenerek sertifika aldı

SINIFTA KADINLAR DERS YAPARKEN

Hatıra Fotoğrafı Öğretmen Mezuniyet Okuma Yazma Kursu Mezuniyet Töreni 

-KADINLAR YAZI YARKEN
-KADINLAR HİKAYE OKURKEN
-MEZUNİYET CÜBBELERİNİ GİYERKEN
-SAZ EŞLİĞİNDE TÜRKÜ DİNLERKEN
-KADINLARARDAN RÖP
-KURS HOCASINDAN RÖP
-MÜDÜR MEDİNE ŞAHİNDEN RÖP.

( ADIYAMAN )- Yıllar sonra okuma yazma öğrenen kadınlar sertifika alarak mezuniyet sevinci yaşadı ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Kahta ilçesi Kadın Gelişim Merkezi’nde eğitim gören kadınlar yıllar sonra okuma yazma öğrenerek sertifika alma ve mezun olma sevinci yaşadı. Kursta okuma yazma öğrenerek mezun olan Ayten Gül ise yıllar sonra okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşadığını belirterek emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti. 2019 yılında Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından verilen hibeyle kurulan Kahta Kadın Gelişim Merkezi'nde düzenlenen okuma yazma kursuna katılan 20 kadın, 4 aylık eğitimin ardından diplomalarını aldı. Düzenlenen mezuniyet töreninde okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan kadınlar, cübbe giyip, kep takarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurs öğretmeni Hilal Akbulut, “Kadınlarımız burada başta okuma yazma öğreniyorlar. Daha sonra da kurumuzda aynı şekilde mesleki gelişim olarak dikiş, nakış, kuaför ve ev atölyesi gibi bölümlere gidiyorlar. Buradaki amaç kadınları topluma kazandırmak. Çünkü biz mutlu kadın mutlu aile olduğunu biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Kadınlarımızı bu şekilde buraya yönlendirerek mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.
Özellikle dez avantajlı kadınlara hizmet verildiğini belirten Kahta Kadın Gelişim Merkezi Müdürü Medine Şahin, okuma yazma öğrenen kadınların artık telefon açabildiklerini, hastaneye gidebildiğini söyledi.

Müdür Şahin, “Bugün mezun olan 20 öğrencimiz 4 aylık eğitimlerinin ardından diplomalarını aldı. Onlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
20-75 yaş arasındaki kursiyerlerimiz birinci ve ikinci kademe eğitimden sonra okuryazar olarak ilkokul mezunu oldular. Hepsi çok sevinçli. Çünkü okuma yazma öğrenen kadınlarımız artık telefon açabiliyor ve hastaneye hangi doktora gittiklerini biliyorlar. 2019 yılında Ankara’nın Japonya Büyükelçiliği hibesiyle merkezimiz açılmış olup, 4 tane atölyeden oluşmaktadır. Atölyelerimizin dışında, oyun odası, konferans salonumuz ve yemekhanemiz mevcuttur. Kursiyerlerimizin bir kısmı İŞKUR bünyesiyle gelmiş olup bunlar genel müdürlük tarafından desteklenmektedir. Kurs hocalarımız Halk Eğitim Merkezi bünyesinde geliyorlar" diye konuştu.
75 yaşında okuma yazma öğrendi Yıllar sonar da olsa okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu ifade eden kursiyerler 75 yaşındaki Ayten Gül 75 ise emeği geçen tüm hocalarına teşekkür etti. (HT-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement