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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
720 litre etil alkol ele geçirildi

720 litre etil alkol ele geçirildi

Ele geçirilen etil alkoller

( ESKİŞEHİR )- Piyasaya sürülecek sahte alkol yapımında kullanılacaktı ESKİŞEHİR

Akalan Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün 


- Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda sahte alkol yapımında kullanılması planlanan, olayla ilgili 1 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, sahte alkol yapımında kullanılmak ve yapılan sahte alkollerin satılması amacıyla Eskişehir’e etil alkol getirileceği haberinin ardında çalışma başlattı. Farklı bir şehirden H.G. isimli şahıs tarafından kullanılan ticari bir araçla kente sokulması planlanan 720 litre etil alkol, düzenlenen operasyonla ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 50 yaşındaki H.G. gözaltına alındı, tıbbi ve kozmetik ürün sektörleri harici satışı yasak olan, içilmesi halinde sağlığa zararlı olduğu bilinen etil alkole el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen etil alkolün, dezenfektan, yüzey temizleyici, kozmetik ürünlerin üretiminde kullanılan tıbbi alkol olduğu anlaşıldı.
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