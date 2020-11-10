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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
72 yaşındaki ayakkabı boyacısı 9:05'te gözyaşlarını tutamadı

72 yaşındaki ayakkabı boyacısı 9:05'te gözyaşlarını tutamadı

Saygı duruşu. Boyacının gözyaşı döktüğü anlar. Genel, detay çekimler. Röportaj. Ayakkabıları yakarak boyaması. Genel görüntü.

( AMASYA ) AMASYA

Saygı Duruşu Çekim Gözyaşı Ayakkabı Boyacısı 


- Amasya’da yaşayan 72 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, 10 Kasım töreni sırasında üstünü kaplayan şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk posteri astığı sandığının önünde asker selamıyla gözyaşı içinde saygı duruşunda bulundu. 63 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Yalçın Taşan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla sandığının da bulunduğu Yavuz Selim Meydanı'ndaki anma törenlerini gözleri dolu şekilde takip etti. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla ayağa kalkan Taşan, asker selamıyla saygı duruşunda bulundu. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Taşan, "Bizler Atatürk’ün torunlarıyız. Bu memleketi kurtaran Atatürk oldu. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.
Ayakkabıları yakarak boyamasıyla tanınan Taşan daha sonra işine devam etti. Törende Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Aydın Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. (MÇ-SLH-Y)
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