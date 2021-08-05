71 yaşındaki Havva Güner, yanan evini görünce gözyaşlarını tutamadı

-Tavuklar detay

-Naci Güner'in evine çıkması

-Odaları gezmesi

-Havva Güner detay

-Havva Güner'in eşyalarına bakması

-Siyah olan elleri detay

-Havva Güner'in ağlaması

-Havva Güner röp



( ANTALYA - ÖZEL)- Manavgatta'ki yangının ikinci gününde yaşlı çiftin evi alevlere teslim oldu- Evinden bir iğne dahi çıkaramayan Havva Güner, yanan eşyalarına bakarken gözyaşlarına boğuldu ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangının ikinci gününde, evi küle dönen 71 yaşındaki Havva Güner, yanık eşyalarını temizlerken gözyaşlarına boğuldu. Manavgat ilçesinde 9 gün önce, 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangının ikinci gününde, Aşağı Işıklar Mahallesi’nde Havva-Naci Güner çiftinin evleri de alevlere teslim oldu. Yaşlı çiftin 40 yıllık emekleri kısa sürede küle döndü. Güner çiftinin, yangından sadece küçükbaş hayvanlarını ve bir otomobilini kurtarabildi. Yangının soğutulmasının ardından mahalleye gelen Güner çifti, gördüğü manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Sapa sağlam bıraktıkları evlerinin simsiyah ve yanmış şekilde gören Havva Güner, gözyaşlarını tutamadı. Evin çevresindeki yangından 4 tavuğu kurtulan Havva Güner, evinin kısa sürede yapılmasını istedi. Yaşlı çift yakınlarının desteğiyle, yanan beyaz eşyalarının hurdasını balkondan atarak bir kenara biriktirdi. Tarım aletleri, yem ve saman balyaları yanan çift, hayatlarını kurtardıkları için şükretti. "İğnesi bile kalmadı Günlerdir elleri siyahlar içinde yanmayan eşyalarını kurtarmaya çalışan Hava Güner, “ Yangından sonra belim ağrımaya başladı.

Yangının ikinci günü alevler buraya yaklaşmaya başladı.

Küçükbaş hayvanlarımızı kurtardık. Geri geldik eşimle evimiz yanmış kara dumanın içinde. Her gün sabah geliyorum evime ağlıyorum. Yok bir çare. Çeyizim her şeyim çifter çifterdi. Beyaz eşyam her şeyim yandı. Annem babamın, çocuklarımın hatırası bitti. İğnem bile çıkmadı. Üzerimdeki kıyafetimden başka bir şey olmadı. Allah’a şükür. 3-4 tavuk kurtulmuş o da az yanmış. 40 yıllık emeğim vardı bu evde. Anılarım gözünün önünden gitmiyor. Her yiyeceğimi kendim yapardım. Yardım geliyor, başka şeylerde yatamam. Az olsun temiz olsun evimi yapıversinler. Ütleme gelip ilk bizim ev yandı. Şimdi kardeşimin evinde kalıyorum” diye konuştu.

(İA-

