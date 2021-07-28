Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Eğitim
71 yaşında liseyi bitirdi, hedefi üniversite
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
71 yaşında liseyi bitirdi, hedefi üniversite

71 yaşında liseyi bitirdi, hedefi üniversite

SERPİL SÖZER DETAY

Yaşlı Kadın Diploması Üniversite Sınavı Halk Eğitim Öğretmenlik 

-SERPİL SÖZER AÇIKLAMA
-CEZMİ YILDIRAK AÇIKLAMA
-DİPLOMA TAKDİMİ
-SERPİL SÖZER DETAY

( MANİSA )-Ölen torununun anısına üniversite sınavına girecek-Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 71 yaşındaki kadın açık öğretim lisesini bitirdi-Açık Öğretim Lisesini bitiren ve önümüzdeki yıl üniversite sınavına gireceğini kaydeden Serpil Sözer gençlere 'Okuyun' tavsiyesinde bulundu MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 3 çocuk, 6 torun sahibi 71 yaşındaki Serpil Sözer, ilerleyen yaşına rağmen okuma azmini kaybetmeyerek açık öğretim lisesinden mezun oldu. Açık Öğretim Lisesini bitirerek diplomasını alan yaşlı kadın önümüzdeki yıl üniversitede okurken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden torununun anısına üniversite sınavına gireceğini söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Serpil Sözer, Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen bir törenle diplomasını Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak’ın elinden aldı. "Torunumun ruhunu şad etmek için üniversite sınavına gireceğim" 71 yaşında açık öğretim Lisesi diplomasını 69.92 not ortalamasıyla almaya hak kazanan 3 çocuk 6 torun sahibi Serpil Sözer, "İlkokulu Denizli Saray 24 Mayıs İlkokulunda 1961 senesinde bitirdim. Ortaokulu annem ve babam daha doğrusu babaannem engellediği için okuyamadım. 1964 yılında evlendim. 3 çocuğum oldu. 3'ünü de üniversitede okuttum. Torunlarım oldu onlar da üniversiteyi bitirdi. 4. torunum üniversitede okurken bir buçuk sene önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mümkün olursa seneye torunumun ruhunu şad etmek için üniversite sınavına girmek istiyorum." dedi.
"Ben bu yaşta başardıysam onlar da başarır" Gençlere okumayı tavsiye eden Sözer, "Okumayı çok seviyorum. Eşim öğretmendi. Acıpayam'da öğretmenlik yaparken tüm dünya edebiyatı okudum. Okumayı çok severim. Arıcılık yaptık, dikiş diktim, Tezgah dokudum. Öğretmenlerin maaşlarını düzenledik çocuklarımla, eşimle birlikte. Bütün meslekleri yaptım. Bu yaşta bunca sıkıntıya rağmen gene de okudum, öğrenmeye gayret ediyorum. Üniversiteyi de okumak istiyorum. Gençler okusunlar, okunsunlar. Onlara okuma şevkini vermek için bu yola çıktım. Ben bu yaşta başardıysam onlar daha iyi başarırlar çünkü bütün imkanlar onların elinde." diye konuştu.
Serpil Sözer'e diplomasını takdim eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak ise şunları söyledi: "Sizdeki bu heyecan bu şevk inşallah tüm gençlerimize örnek olur. Biz halk eğitim olarak halkımızın isteği doğrultusunda binlerce kurslar açıyoruz. Bu doğrultuda başarınızı tebrik ediyor, gençlerimize örnek olmasını diliyorum." Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç da 71 yaşında açık öğretim lisesini başarıyla tamamlayan Serpil Sözer’i tebrik ederek ilerleyen yaşına rağmen öğrenme azminin tüm gençlere örnek olduğunu ifade etti.

İlgili Foto Galeriler
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
2500 Rakımda Milyonluk Okul2500 Rakımda Milyonluk Okul
Uygulayarak ÖğreniyorlarUygulayarak Öğreniyorlar
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı