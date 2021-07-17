71 Evler’de halkın semt pazarı isyanı

-Çevik kuvvet detay görüntüler

-Halkın isyan ettiği görüntüler

-Resmi plakalı aracın kaçtığı görüntü

-Açılan bazı tezgahlardan görüntüler



( ESKİŞEHİR )- "Belediye kur'a çekerek pazarcılara yerlerini dağıttı, ancak Pazarcılar Odası esnafı tehditle tezgâhların açılmasını engelledi" iddiası- İki yıl aradan sonra kurulacak pazar yerine gittiler, tezgah açması engellenen pazarcıları kamyonlarının içinde gördüler- Gerginlik üzerine pazar yerine Çevik Kuvvet polisi geldi, Eskişehir Pazarcılar Odası yetkililerinin olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araç ise kalabalığın ilerlediğini görünce kaçarcasına uzaklaştı ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de uzun bir aranın ardından mahallelerinde kurulmasına karar verilen pazar yerine giden vatandaşlar, iddiaya göre Pazarcılar Odası tarafından esnafın tezgâh açmasını engellediğini görünce şaşkına döndüler.Eskişehir’de yaklaşık 2 yıldır semt pazarı kurulmayan 71 Evler mahallesinde yaşayan vatandaşlar alışveriş için çevre mahallelere gidiyor. Odunpazarı Belediyesi’ne yapılan başvurular sonucunda gerekli izinlerin alınmasıyla mahallelerinde semt pazarı bekleyen vatandaşlar, güne şokla başladı.

Sabah erken saatlerde Odunpazarı Belediyesi’nin belirlediği pazar alanına gelen vatandaşlar, pazarcı esnafının tezgahlarını açmadığını gördü. İddialara göre Eskişehir Pazarcılar Odası tarafından tezgah açması engellenen pazarcılar kamyonlarının içinde bekledi. Durumu gören halk ise isyan etti.‘Pazar istiyoruz’ diyerek isyan ettilerOdunpazarı Belediyesi’nin kur'a çekerek pazarcılara yerlerini dağıtmasına rağmen Pazarcılar Odası yetkililerince esnafın tehditle engellendiğini iddia eden halk isyan etti. Sabah erken saatte pazarın kurulmasını bekledikleri caddede toplanan 71 Evler mahallesi halkı büyük kalabalık oluşturdu. Zaman zaman gerginliğin yükseldiği pazar yerine Çevik Kuvvet polisleri gelerek güvenliği sağladı. Eskişehir Pazarcılar Odası yetkililerinin olduğu iddia edilen resmi plakalı bir araç ise kalabalığı ilerlediğini görünce kaçarcasına uzaklaştı.Halkın yoğun tepkilerinin ardından giyim, oyuncak, plastik gibi ürünlerin satıldığı tezgahlar açılırken gıda ürünlerinin satışı yapılmadı.

