- 700 yıllık hamam müze olacak

-Hamam içinden detaylar

-Mimar Seda Kavukcuoğlu Yüzer, röp

-Mahalle Muhtarı Mustafa Gökrem, röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta 700 yıllık Mustafa Ağa Hamamı restorasyon çalışmaları tamamlandığında müze olarak hizmet verecek. Tokat’ta Selçuklu döneminde 14. yüzyılda yapıldığı sanılan tarihi hamam turizme kazandırılıyor. Tokat Valiliği koordinesinde, yaklaşık 17 yıldır kapısına kilit vurulu olan hamamda restorasyon çalışması başlatıldı. Tarihi Sulu Sokak Çarşısında bulunan hamamda ki çalışmalar havadan görüntülendi. Metruk durumda olan ve bir kısmı yıkılan hamamda çalışmaların 600 günde tamamlanması planlanıyor. Yaklaşık olarak 5 milyon TL’ye mal olması beklenen restorasyon çalışmaları sonrasında hamam müze olarak hizmet verecek. Keçecilik yapılan nadir hamamlardan Mimar Seda Kavukcuoğlu Yüzer, tarihi hamamın keçecilik yapılan özelliği ile diğer hamamlardan ayrılan nadir hamamlardan birisi olduğunu söyledi, Yüzer, Mustafa Ağa hamamının 14. yüzyılda yapılmış olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Selçuklular dönemine ait bir yapı. Dönüşümlü olarak kullanılan bir hamam değil. Kadınlar ve erkekler kısmı ayrı ayrı hizmet veren bir yapı. Zemin katlarında kagir, üst katlarında ahşap karkas arası kerpiç dolgu tekniğiyle yapılmış. Tarihi hamamının birçok hamama göre farklı özellikleri var. Türkiye'de aslında keçecilik yapılan önemli hamamlardan bir tanesi. Erkekler bölümünde hamamın sağ kısmında keçecilik için bir oda var. Eskiden keçe dövülürmüş” dedi.

Tokat’ın hamamlarıyla ünlü bir şehir olduğunu belirten Yüzer, “Tokat’ta, Mustafa Ağa hamamı gibi başka birçok hamam da var. Bunlardan bir kısmı hala günümüzde hamam olarak kullanılıyor. Fakat Mustafa Ağa hamamı hamam kültürünün yaşatıldığı bir müze olacak. Eskiden hamamda ne tip organizasyonlar olurmuş? Damat hamamı, gelin hamamı bunlar canlandırılarak günümüz insanına anlatıldığı bazı görseller, modellemeler yapılacak” diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Mustafa Gökrem ise tarihi hamamların ecdadın temizliğe verdiği önemin bir göstergesi olduğuna dikkat çekerek, “Osmanlı'nın ve Selçuklu'nun Türk milletinin ne kadar temizliğe ve insana önem verdiğinin bir göstergesi babında buraların restore edilmesi bizim için çok önemli. Mahallemizin tam merkezinde bulunan bu hamam tarihi dokusu ve özellikleriyle bölgenin tekten hamamlarından bir tanesidir. Uzun zamandır atıl durumda idi. Geçen sene de rüzgar ve yağmurdan dolayı da giriş bölümü çöktü. Allah'tan ki bir can kaybı olmadı. Maddi hasarla atlatıldı. Birkaç aracın üstüne devrildi. Mahallemizin tam merkezinde olan bu yerin restore edilmesi ve yapılan çalışmalarla da gün yüzüne çıkarılması bizim için çok önemli” ifadelerini kullandı. (Nİ-GF-

