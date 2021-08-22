Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
70 yaşındaki yolcunun otobüs şoförüne bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasında
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
70 yaşındaki yolcunun otobüs şoförüne bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasında

70 yaşındaki yolcunun otobüs şoförüne bıçakla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasında

YAŞANAN TARTIŞMAYI VATANDAŞLARIN ÇEKMESİ

Polis Kamera Halk Otobüsü Cep Telefonu Otobüs Şoförü 

-YAŞLI ŞAHSIN, ŞOFÖRÜ BICAKLAMAK İÇİN CEBİNDEN ÇAKI ÇIKARMASI
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’da yaşlı kartı ile belediye halk otobüsüne binen 70 yaşındaki yolcu, otobüsteki yolcuları iyi idare etmediği gerekçesi ile şoförü bıçaklamaya kalktı. Vatandaş kamerasına yansıyan ilginç olayla ilgili polis soruşturma başlattı. Olay; 402 numaralı Ortaklar-Aydın seferini yapan otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otobüse yaşlı kartını göstererek binen 70 yaşındaki ve isminin İsmet olduğu öğrenilen şahıs, İncirliova yakınlarında engelli bir yolcu ile tartıştı. Otobüs şoförü Ersen Manisa, engelli yolcu ile tartışan yaşlı şahsın sakin olmasını istedi. Tartıştığı engelli şahıstan öfkesini alamayan yaşlı şahıs, bu defa otobüs şoförü ile taraf tuttuğu gerekçesi ile tartıştı. Şehir merkezinde ve trafiğin yoğun olduğu bölgede manevra yapmakta olan şoföre önce yumruk atıp ardından bıçak çeken yaşlı şahsın öfkesi herkesi şaşırttı. Vatandaşlar tarafından görüntülenen ilginç olayda yaralanan otobüs şoförü yaşlı yolcudan şikayetçi oldu. (İK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı