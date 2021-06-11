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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

70 yaşındaki uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Operasyonda ele geçirilenler

Tahkikat Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Bandrol İstihbarat 

-Ekiplerin evde yaptıkları aramalar

( BURSA )- Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 4 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi BURSA

- Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 70 yaşındaki şüpheli yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Tutuklanan şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 4 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından takibe alınan 70 yaşındaki H.Ö.'nün evine baskın yapıldı. İkamette yapılan aramalarda 500 gram kubar, 4 bin 387 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 50 adet captagon uyuşturucu hap, 81 bin 740 adet tütün doldurulmuş makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 12 adet bandrolsüz içki, 2 gram Afgan macunu, 1 adet hassas terazi, bin adet şeffaf kilitli poşet ve 10 bin 500 adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili adlî tahkikatı tamamlanan şüpheli, H.Ö. sevk edildiği adlî makamlarca tutuklanarak Bursa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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