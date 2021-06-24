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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı

70 yaşındaki adam komşusunu silahla yaraladı

ambulansın gelişi

Acil Servis Hastane Tahkikat Kurşun Ameliyat 

-yaralının hastaneye taşınması
-acil servis ve hastane detayları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta 70 yaşındaki bir adam aralarında husumet bulunan komşusunu silahla yaraladı.Olay, Çatalağzı beldesi Doğancılar Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen 70 yaşındaki C.Ö. ile 35 yaşındaki Hasan G. tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C. Ö. eline aldığı tüfek ile Hasan G.’ye üç el ateş açtı.Tüfekten çıkan kurşunlardan biri Hasan G.’nin sağ karın bölgesi ile baldırına isabet etti. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan G. ameliyata alındı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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