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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
70 yaşındaki adam göğsünden bıçaklandı

70 yaşındaki adam göğsünden bıçaklandı

yaralı adamdan görüntü

İlk Müdahale Polis Polis Ekipleri 

-polislerin yaralıyla konuşması
-bir şahsın olayı polislere anlatması
-detaylar

( ÇORUM -ÖZEL) ÇORUM

- Çorum’da tartıştığı kişi tarafından göğsünden bıçaklanan 70 yaşındaki adam ağır yaralandı. Olay, Çorum kent merkezindeki Çepni Mahallesindeki Taşhan Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen N.A. (70) ile İ.K. isimli kişi caddede tartıştı. İ.K., yanında taşıdığı bıçakla 70 yaşındaki N.A.'yı göğsünden bıçaklayarak ağır yaralayıp olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 70 yaşındaki adam, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.A.'nın sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayın ardından kaçan İ.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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