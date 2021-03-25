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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
70 yaşında azmetti, Kur’an-ı Kerim’i öğrendi

70 yaşında azmetti, Kur’an-ı Kerim’i öğrendi

Gençlik merkezi

Sarılar Şahit 

-Kuran Kursu Öğrencileri
-Mevlidi Şerif Okunması
-Beyaz Tunç açıklaması
-Kurs Eğitmeni Medine Tuncer açıklaması
-detay görüntüler

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Silopi ilçesinde müftülük ile Gençlik Merkezi iş birliğiyle açılan Kur’an-ı Kerim kursuna kaydolan Beyaz Tunç, Kur’an-ı Kerim'i 70 yaşında azmederek öğrendi.Silopi'de yaşayan 70 yaşındaki Beyaz Tunç, Gençlik Merkezinde açılan Kur'an-ı Kerim kursuna yazıldı. Tunç, burada gösterdiği azimle kurs hocası Medine Tuncer’den Elifba dersi aldı. Çabası sonuç veren Tunç, Kur’an’ı Kerim’i öğrenerek okumanın yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi. Kur’an’ı Kerim’e geçen 70 yaşındaki Tunç, Aynur Tonğ (13), Mina Ecrin Öter (10) için Gençlik Merkezinde tören düzenlendi.
Kur’an’ı Kerim tilaveti ile başlayan tören Kürtçe okunan mevlit ile devam etti. Ardından Kur’an’a geçen Tunç, Tonğ ve Öter’e, Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Tunç, Kur’an-ı Kerim’i öğrendiği için mutlu olduğunu belirtti.
Tunç’un heyecanı ve mutluluğuna şahit olan mahalledeki kadınlar, Kur’an-ı Kerim kursuna kaydolacaklarını ifade etti.
Kurs Hocası Medine Tuncer, "İlerleyen yaşına rağmen Beyaz teyze okuyamamış. Etrafında Kur’an-ı Kerim’i öğretecek kimse yokmuş ve kursa da gidemiyordu. Beyaz teyze her gün aksatmadan gelip dersini alıyordu. Umutla gayretle öğrendi. Bir gün dersini tam tutmamıştı, Kur’an'a sarılarak ağladı. Ben o kadar etkilendim ki, 'Ne olursa olsun seninle ilgileneceğim ve Kur’an-ı Kerim’i okuyacağız, öğreneceksin’ dedim. Rabbime binlerce şükürler olsun ki Beyaz teyze Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğrendi" dedi.

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