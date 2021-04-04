70 lira servis ücreti ödememek için kapıyı söküp tamirciye getirdi

-İş yeri önünde çalışanlar

-Yaşlı adamın kısa konuşması

-kapını tamiri



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir yaşlı adam, 70 lira servis ücreti isteyen tamirciye kilidi arızalanan kapıyı söküp getirdi. Olay, Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir anahtar, kilit ve çilingir işi yapan iş yerinde yaşandı. Evindeki kapısının kilidi arızalanan Yunus isimli yaşlı adam, iş yerini arayarak servis ücretini sordu. Ücretin 70 lira olduğunu öğrenen yaşlı adam, evindeki kapıyı çıkartıp kendi arabasıyla iş yerine getirdi. O sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Fatih Erzengin'in sorusu üzerine yaşlı adam, “Servis ücreti vermek istemedim bende kapıyı söküp getirdim” dedi.

Kapısının kilidi tamir edilen yaşlı adam 50 lira ödeme yaparak iş yerinden ayrıldı.



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