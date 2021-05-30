70'lik dede şalvarını giydi, basketbol topunu alıp potanın önüne koştu

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-Sait Özkılıç röportaj

-Hafız güneş röportaj

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( DİYARBAKIR -ÖZEL) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'da şalvar giyen 70'lik dedeler, basketbol topunu alıp potanın önüne geçti. Korona virüs nedeni ile evden çıkmayan 'şalvarlı dedeler' pota önündeki maharetleri ile gençlere taş çıkararak pandeminin stresini attı. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki bir parkta ikisi de 8 çocuk babası olan 73 yaşındaki Sait Özkılıç ve 65 yaşındaki Hafız Güneş, arkadaşları ile parkta sohbet ettikleri esnada gençlerin basketbol oynadığını gördü. Bir anda gençlik yıllarına dönen Özkılıç ve Güneş, basketbol topunu alarak pota önünde hünerlerini sergiledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlarda dedeler, az bir süre de olsa pandeminin stresinden kurtulmanın fırsatını yakaladı. "Daha önce bu topla hiç oynamamıştım" 8 çocuk babası Sait Özkılıç, gençlere gençliğinin kıymetini bilmeleri çağrısında bulunarak, basketbolun güzel bir oyun olduğunu söyledi.



Özkılıç, "Gençler top oynuyordu biz de seyrediyorduk, gençliğimi hatırladım, gidip oynamak istedim. Topu elime aldığımda ilk başta biraz zorlandım, daha önce bu topla hiç oynamamıştım, yeni başladım. 73 yaşındayım, çok güzel bir oyundu, 2 tane atabildim. Gençler kendine dikkat etsin, kıymet bilsin ben şimdi genç olsaydım kendime daha iyi bakardım, gençliklerinin kıymetini iyi bilsinler" dedi.

"Sporun yaşı yoktur" 8 çocuk babası Hafız Güneş ise sporun yaşı olmadığını belirtti.

Güneş, "Gençler basketbol oynuyordu, ben de oynamak istedim. Görmek ile oynamak arasında biraz fark var. 3 tane attım, Gençler bize yardımcı oldu bir sefer gösterdiler, attığımız elin tarafından ayağımızı öne atmamız gerekiyormuş. Sporun yaşı yoktur, eğlendik çok güzeldi biraz hareket yapmamız iyi oldu" diye konuştu.



