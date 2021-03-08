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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
7 yıldır aranıyordu, yakayı ele verdi

7 yıldır aranıyordu, yakayı ele verdi

Şahsın emniyetten çıkarılması

Cinsel İstismar Firari Hükümlü Hapis Cezası Şafak Operasyonu Harekete Geç 

-Arabaya kadar yürütülmesi
-Arabaya bindirilmesi

( MERSİN )- Hakkında kesinleşmiş 51 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı MERSİN

- Mersin'de çocuğun cinsel istismarı olayının firarisi olarak aranan ve 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, 30 Aralık 2014 yılında Mersin'de meydana gelen çocuğun nitelikli cinsel istismarı olayından aranan Z.G.'nin, kentte bir adreste kaldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 7 yıldır aranan ve hakkında 51 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan şüpheliyi, şafak operasyonuyla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (KRY-
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