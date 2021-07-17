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7 saatlik operasyonla yerine dikilen kol kurtarılamadı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
7 saatlik operasyonla yerine dikilen kol kurtarılamadı

7 saatlik operasyonla yerine dikilen kol kurtarılamadı

VALİ ERKAYA YIRIK'IN KAZADA KOLUNU KAYBEDEN MÜGE SATAK'I ZİYARET ETMESİ

Operasyon Trafik Kazası Geçmiş Olsun Ameliyat 

-VALİ ERKAYA YIRIK, İL JANDARMA KOMUTANI ALBAY ALİ YILDIZ VE F.Ü BAŞHEKİMİ İRFAN KAYGUSUZUN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNMASI
-GENEL VE DETAY

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Tunceli'de 4 Temmuz'da trafik kazası geçiren Müge Satak'ın kolu kopmuş, kopan kol yaklaşık 7 saat süren operasyonla yerine dikilmişti. Bu operasyonun ardından 3 defa daha ameliyat geçiren Satak'ın kolu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.4 Temmuzda Tunceli-Elazığ karayolu Çiçekli köyü yol ayrımında, virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarparak savrulması sonucu meydana gelen kazada, sürücü Fatih Yılmaz hayatını kaybederken Müge Satak’ın kolu koparak ağır yaralanmıştı. Astsubay Satak'ın dirsek seviyesinden kopan sağ kolu Fırat Üniversitesi Hastanesinde 7 saat süren ameliyat sonrası yerine dikilmiş, ardından 3 kez daha kolu kurtarmak adına çeşitli ameliyatlar yapılmıştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Müge Satak'ın kolu kurtarılamadı. Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavisi devam eden astsubay Satak’ı Vali Erkaya Yırık, ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Ziyarete Vali Erkaya Yırık’ın yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Ali Yıldız ve Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi İrfan Kaygusuz eşlik etti.
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