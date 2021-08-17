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7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı

7 saatir devam eden fabrika yangınında alevler geceyi aydınlattı

YANGINDAN GÖRÜNTÜ

Fabrika Yangını Tekstil Fabrikası Jandarma Sağlık Ekipleri Yükselen 

-ALEVLERDEN GÖRÜNTÜ
-İTFAİYE EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜ
-FARKLI AÇILARDA DETAYLAR

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca yangının 7.saatinde fabrikadan yükselen alevler adeta geceyi aydınlattı. Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine 20 yangın söndürme aracı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün fabrikayı etkisi altına aldı. Yangının yaklaşık 7.saatinde ekiplerin çalışmaları devam ederken fabrikadan yükselen alevler ise adeta geceyi aydınlattı. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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