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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
7 saat mahsur kaldığı kayalıktan JAK timleri helikopterle kurtardı

7 saat mahsur kaldığı kayalıktan JAK timleri helikopterle kurtardı

AFAD ekibinden görevliden farklı açılarda görüntü

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Harekete Geç Sağlık Ekipleri Düşünür 

-Çobanlar ile AFAD görevlisinden görüntü
-AFAD aracının gidişinden görüntü
-Kurtarılan şahsın hastaneye ambulansla girişinden görüntü
-Ambulanstan indirilmesinden görüntü
-Ambulanslardan genel detay görüntü
-Şahsın eniştesinden Erdem Ütkün ile röportaj

( DENİZLİ )- Kaybolan vatandaş, kendisi için helikopter geleceğine inanmamış DENİZLİ

- Denizli’de kayalık alanda mahsur kalan doğasevere AFAD ekipleri ulaşamayınca JAK timleri helikopter ile kurtardı. Hastaneye kaldırılan genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denizli’de dağlık alanda vakit geçirmek için giden 28 yaşındaki Hüseyin Acar, sarp kayalıkların bulunduğu alanda mahsur kaldı. Bir süre kendi çabaları ile çıkmaya çalışmasına rağmen denemeleri sonuçsuz kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Acar’a telefon yardımı ile ulaşan ekipler, belirtilen konuma doğru harekete geçti. Bölge halkından destek alan AFAD ekipleri şahsa ulaşarak kurtarma çalışmalarına başladı.
Kayalık alanda mahsur kalan Acar’a ulaşmak adına tüm imkanları kullanan AFAD ekipleri sonuç alamadı. Hipotermi riskine karşı AFAD ekipleri hava desteği talep etti. Hava desteği talebi üzerine İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri helikopter ile bölgeye sevk edildi. Birkaç denemenin ardından Acar, JAK timlerinin sepet yardımı ile ulaşması üzerine kurtarıldı. 7 saatin ardından kurtarılan Acar, Denizli 11. Komando Tugayı’na ait helikopter sahasına iniş yaptı. Alanda hazır bekleyen sağlık ekipleri, Acar’ı ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kendisi için helikopter geleceğine inanmamış Haberi alır almaz olay yerine giden enişte Erdem Ütkün bir an olsun Acar’ın yanından ayrılmadı. Acar’ın kendisini kurtarmak için helikopter geleceğine inanmadığını belirten Ütkün, “Öğleden sonra gezmek için çıktı. Orada mahsur kalıyor. AFAD ve jandarma yardımıyla kurtuldu. Helikopterin gelmesinden 30 dakika sonra kurtuldu. Direkt hastaneye getirildi.
Sağlık durumu iyi. Devletimiz sağ olsun, helikopterin gelmeyeceğini düşünmüş. Bunu herkes düşünür. Telefonunun şarjının bitmemesi için sürekli olarak görüşme yapamadık. AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı” dedi.

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