7 Ocak Kozlu şehitleri dualarla anıldı

-GMİS GENEL BAŞKANI HAKAN YEŞİL KONUŞMA

-DUALAR EDİLMESİ

-MADENCİLERDEN GÖRÜNTÜ

-DETAYLAR



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- 7 Ocak 2013 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde taşeron şirkette çalışırken meydana gelen kazada hayatlarını kaybeden 8 maden şehidi 8’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Kazanın yıl dönümü olan 7 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde sabah vardiyasında düzenlenen anma etkinliğine; Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, GMİS Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, GMİS Kozlu Şube Başkanı Muhammet Ardıç, GMİS Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, GMİS Merkez Servisleri Şube Başkanı Cengiz Saraç, Kozlu Müessese yöneticileri, GMİS Şube yöneticileri ve maden işçileri katıldı.

Yeşil: “Kolçak’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz” GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil anma töreninde, 1 Ocak 2021 tarihinde yaşamını yitiren Hüseyin Kolçak’ı anarak başladığı konuşmasında şunları söyledi; “Yaklaşık 1 hafta önce acı bir kayıp yaşadık. Bu müessesede 30 yılı aşkın çalışmış, mesai arkadaşım, sendikamız Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak’ı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Hüseyin başkan düzgün, çok iyi bir dost, çok iyi bir sendikacı, mücadeleci bir arkadaşımız, ağabeyimiz idi. Onu kaybetmenin üzüntüsünü hep beraber yaşıyoruz. İnsanlara yaklaşımı aynıydı. İnsan ayrımı yapmadan yardım etmeye çalışan, mücadele etmeye çalışan düzgün bir insandı. Ruhu şad olsun. Bugün 8 yıl önce yaşanan ve 8 arkadaşımızı kaybettiğimiz kazanın yıl dönümü. Onları anmak için buradayız. 2005 yılında TTK’da yer altına sokulan taşeron şirketleri dönemin sendikacı ağabeylerimiz sizlerle birlikte mücadele ederek engellemeye çalıştı. Eylemler yapıldı, mücadeleler verildi.

Bu taşeron şirketlerde, 17 Mayıs 2010 yılında Karadon’da 30, 7 Ocak 2013 tarihinde burada 8 madenci arkadaşımız meydana gelen kazalarda şehit oldu. Hepsinin ruhları şad olsun. Havzamızda bugüne kadar meydana gelen kazalarda yaşamını yitirmiş yaklaşık 5 bin maden şehidimizi de şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun” GMİS Genel Başkanı Yeşil’in yaptığı konuşmasının ardından maden şehitleri için okunan Kuran-ı Kerim ve yapılan dualar sonrasında madenciler iş başı yaptı. GMİS Yönetimi etkinlik sonrasında Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz’a makamında nezaket ziyaretinde bulundular.



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