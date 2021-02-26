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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
7 metreden betona çakıldı

7 metreden betona çakıldı

işçinin yerde yatması

İtfaiye Aracı 

-itfaiye sepeti ile işçinin çıkartılması
-ambulansa koyulması
-olay yerinden detaylar
-itfaiye ve ambulans detayı

( BURSA -ÖZEL)- Bursa’da inşaatın zeminine düşen işçi itfaiye sepetiyle kurtarıldı BURSA

- Bursa’da bir inşaatta çalışan işçi, 7 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Yaralı işçi itfaiye aracının sepetine bağlanarak kurtarıldı.Olay, Görükle Mahallesi 2. Gül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zemini 7 metre derinliğindeki bir inşaatta çalışan Muzaffer Aksoy (60), ayağı kayınca yere çakıldı. İşçinin düştüğünü gören vatandaşlar 112, itfaiye ve AFAD’a bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı işçiyi itfaiye aracının sepetine bağlayarak yukarı çıkardı. Şuuru açık olan işçi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.
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