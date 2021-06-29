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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
'7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi' iddiası

'7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi' iddiası

Sahte alkol operasyonuna ilişkin detaylar

( TEKİRDAĞ ) "7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi" iddiası TEKİRDAĞ

Hastane Operasyon Sahte İçki Gözaltı Polis Ekipleri 


- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde 7 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin Bulgaristan'dan geldiği iddia edildi. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde sahte içki faciasında hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artarken, bunun yanı sıra şuana kadar sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri de sahte alkollerin satıldığı depo ve büfelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bulgaristan'dan gelmiş Polisin operasyonunda bir depodan yaklaşık 177 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alinan M.D.'nin alınan ifadesinde ise alkolü Bulgaristan'da tanımadığı bir kişiden aldığını itiraf ettiği iddia edildi. (HLD-
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