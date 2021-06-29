'7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan geldi' iddiası



- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde 7 kişinin ölümüne sebep olan sahte içkilerin Bulgaristan'dan geldiği iddia edildi. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde sahte içki faciasında hastaneye başvuranların sayısı her geçen gün artarken, bunun yanı sıra şuana kadar sahte alkolden 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan polis ekipleri de sahte alkollerin satıldığı depo ve büfelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bulgaristan'dan gelmiş Polisin operasyonunda bir depodan yaklaşık 177 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alinan M.D.'nin alınan ifadesinde ise alkolü Bulgaristan'da tanımadığı bir kişiden aldığını itiraf ettiği iddia edildi. (HLD-

