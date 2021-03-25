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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazada araç sürücüsüne 12 yıl ceza

7 kişinin öldüğü katliam gibi kazada araç sürücüsüne 12 yıl ceza

Adliye içi ve dışı

Trafik Kazası Hapis Cezası Ticari Araç Mahkeme Heyeti Motosiklet Sürücüsü 

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( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasına sebebiyet vermekten yargılanan araç sürücüsü, yargılandığı davada 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kaza, 2 Eylül 2018'de Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akçakoca istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan F.K. idaresindeki 81 KC 694 plakalı hafif ticari araç, Alandere mevkiinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra seyir halindeki motosikletli gurubun arasında daldı. Meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi açılan davada tutuksuz yargılanan hafif ticari araç sürücüsü F.K. ile motosiklet sürücüsü M.O.I.'nun yargılanmasına devam edildi. Davada "Taksirle birden fazla insanın ölümü veya birden fazla kişinin yaralanmasına yol açma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilen F.K. ve diğer sanık M.O.I. katılmazken taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Davada mahkeme heyeti F.K.'nın 12 yıl hapis cezasına çarptırılarak ehliyetine 1 yıl el konulmasına, diğer sanık M.O.I.'nın ise beraatine karar verdi.
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