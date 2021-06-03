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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
7. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

7. kattaki balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Çocuğun düştüğü balkon

Polis Hastane Bild Gesi Sağlık Ekipleri 

-Çocuğun düştüğü zemin
-Polisin çalışma yapması
-Genel ve detay görüntü

( ADANA ) -- Adana’da balkondan beton zemine düşerek yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı ADANA

- Adana’da 7. kattaki evlerinin balkonundan düşen çocuk ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı apartmanın 7’nci katındaki evlerinin balkonuna çıkan Ömer Öztürk (9), çamaşır toplayan annesi Hatice Öztürk’ün yanında oynamaya başladı.
Balkon korkuluğuna tırmanan çocuk, annesinin uyarmasına rağmen dengesini kaybedip aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan çocuk, ağır yaralandı. Anne Öztürk’ün durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan Ömer, ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Ömer’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (FKE-
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