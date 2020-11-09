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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
7 ilin öğrencileri Atatürk için online oratoryoda buluştu

7 ilin öğrencileri Atatürk için online oratoryoda buluştu

Öğrencilerin hazırladığı video

( AYDIN ) AYDIN

Ayetler Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 


- Aydın Söke ilçesi Savuca İlkokulu öğretmenlerinden Evrim Onar’ın projesi, 7 ilin öğretmen ve öğrencilerini online oratoryoda buluşturdu. Aydın, Osmaniye, Kocaeli, Sinop, Eskişehir, Hatay ve Erzincan’dan proje ortağı öğrenciler 10 Kasım Atatürk’ü Anma günü için “Benim Adım Mustafa” adlı video hazırlarken, bu video sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Söke’de Savuca ve Sıdıka İlkokulu’nun yer aldığı projede; Osmaniye’den İstiklal İlkokulu, Kocaeli Gebze’den Mustafa paşa İlkokulu, Sinop’tan Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, Eskişehir’den Halil Yasin İlkokulu, Hatay Payas’tan Çağlalık İlkokulu, Erzincan’dan ise Mimar Sinan Anaokulu öğrencileri Ata’larına seslendi. Ülkenin dört bir yanından “Benim Adım Mustafa” diyerek haykıran öğrencilerin video gösterimle gerçekleştirdikleri oratoryo büyük beğeni topladı. Kuruculuğunu Söke Savuca İlkokulu öğretmeni Evrim Onar’ın yaptığı “Sorumluluklarımı Biliyorum Aileme Yardım Ediyorum” proje ekibi, bu kez Ata’larına karşı sorumluğunu yerine getirirken oratoryo kurucu öğretmeni Evrim Onar; “Çocukların sorumluluklarının farkına varmalarını sağlamak ve bunu bilinçlendirmek için çıktık. Çeşitli alanlarda ses getiren projeler ortaya koymak istiyoruz. 10 Kasım nedeniyle gerçekleştirdiğimiz oratoryoya katkı sağlayan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
(LT-OD-
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