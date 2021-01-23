Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu

7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu

Zanlının emniyetten çıkartılması

Uyuşturucu Hapis Cezası Hırsız Dolandırıcılık Genç Kadın 

-Adliyeye sevk edilmesi
-Emniyet dış görüntüsü
-Zanlının fotoğrafı

( ADANA )- Adana’da 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle kandırıp, yankesicilik yöntemiyle 5 bin 820 liralarını alan kadın yakalandı ADANA

- Adana’da 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle kandırıp, yankesicilik yöntemiyle 5 bin 820 lirasını aldığı öne sürülen kadın yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki İnönü Parkında meydana geldi. İddiaya göre, Cansu Ö.(24) isimli genç kadın parka gelen 7 erkeği fuhuş bahanesiyle kandırdıktan sonra 5 bin 820 lirasını yankesicilik yöntemiyle aldı. Dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi olan 7 şahsın açtığı davada Cansu Ö. 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hüküm giyen Cansu Ö.’yü Yüreğir ilçesindeki evinde yakaladı. Cansu Ö.’nün 7 ayrı olayın dışında yine dolandırıcılık, yankesicilik, uyuşturucu kullanma, fuhuş yaptırma, hırsızlık, kişi hürriyetinde yoksun bırakma gibi suçlardan da 20 kaydı olduğu öğrenildi. Genç kadın, işlemlerin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...Canolar yine ilişki vaadiyle sürücü soydular...
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı