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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi

7 bin 300 litre sahte içki ele geçirildi

Polisin sahte içkileri dökerek imha etmesi

Sahte İçki 

-Sahte içki bidonları
-Sahte içkilerden oluşan göl
-İkinci kattaki içki yapımı düzeneği

( ADANA )- Adana’da ele geçirilen 7 bin 300 litre sahte içki dökülerek imha edildi ADANA

- Adana’da ele geçirilen 7 bin 300 litre sahte içki olay yerinde imha edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Toptancılar Sitesinde bir iş yerinin kiralanarak sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı. İş yerine yapılan operasyonda bidonlara konmuş halde. İki katlı iş yerinin alt katında sahte içkiler bulunurken üst katta ise içki yapımında kullanılan kazanlar ve düzenek olduğu görüldü.
Polis bidonlardaki sahte içkileri iş yerine dökerek imha etti. Polisin döktüğü sahte içkilerden iş yeri göle döndü. Polis olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların sahte içkileri gece yapıp iş yerinde de yattıkları belirlendi. (FKE-
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