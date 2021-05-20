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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı

7 aylık hamile kadın karnındaki çocuğu düşürmek için çatıdan atladı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Tahkikat Psikoloji Müstakil Ev Hamile Kadın 

-Ekiplerin görüntüsü
-Detaylar ve hastane

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen Afganistan uyruklu 7 aylık hamile ve 4 çocuk annesi kadın, karnındaki çocuğu düşürmek için evinin çatısından aşağı atladı. Olay, saat 11.30 sıralarında Erzincan merkez Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de Afganistan’da fare zehri içip yaşamına son vermek istediği öğrenilen F.G. (33) bugün de karnındaki çocuğu düşürmek için yaklaşık 3 metre yükseklikteki müstakil evin çatısına çıkarak kendini aşağı bıraktı. Kadının sert bir şekilde yere düşmesini ayağına takılan çamaşır ipi engelledi. Olay yerine gelen itfaiye kurtarma ve 112 ekipleri F.G.’ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, yaralıyı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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