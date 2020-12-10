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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi

7 aydır başkasının ahırında yaşayan tosun sahibine teslim edildi

Sahibinin arandığı tosundan görüntü

Büyükbaş Hayvan Hayvancılık Hayvan 

-Kanpara'nın tosunun sahibini araması
-Tosunun sahibi Yaşar Uyar'ın gelişi
-Röportajlar
-Detaylar

( KOCAELİ -ÖZEL)- İçinde kaldığı bilinmezi 7 ay sonra çözerek tosunun sahibini buldu- Bakım masraflarını alarak tosunu sahibine teslim etti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük İlçesinde yanlış yapılan satış sonrasında ortada kalarak başkasının ahırına yerleşen ve 7 aydır sahibi bulunamayan tosun, kendisine bakan hayvan yetiştiricisi tarafından bulunan sahibine teslim edildi. Gölcük Kanpara Mahalles’inde sahibinin benzer bir hayvanı satması sorasında 7 ay önce başkasına ait ahıra giren ve ahır sahibi tarafından özenle bakılan büyükbaş hayvanın gerçek sahibi ortaya çıktı. Kanpara Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Oğuzhan Kanpara (32), 7 ay önce ahırına giren tosunun sahibini bulmak için başlattığı çalışmada elde ettiği bilgi karmaşasında zor anlar yaşadı. Hayvanın kulak küpesinden ulaştığı sahibinin aynı renkte başka bir hayvanını satması sonrasında tosunun sahibi olarak aradığı kişiler ise hayvanı almayı kabul etmedi. Bilgi karmaşasında hayvanı keserek hayır kurumuna bağışlamayı bekleyen Kanpara, çabalarının da sonuç vermesiyle sahipsiz tosunun gerçek sahibine telefonla ulaştı. Kanpara'nın çiftliğine gelen Yaşar Uyar adlı hayvan yetiştiricisi, telefonundan fotoğraflar göstererek sahibi olduğunu kanıtladıktan sonra tosununu teslim aldı. 7 aylık bakım masraflarını alarak teslim etti Sahibinin hayvanını tanımayacağını belirten Kanpara, “Eminim kendi hayvanını tanıyamayacak çünkü üstünden 7 ay geçti ve hayvan buzaktı, kurbanlık vaziyetine geldi. Tanıyamayacağına eminim yani sevinecektir. 7 aydır çekiyorum bir çoban parası alalım ne olacak, bizimde bir çorbamız olsun” diye konuştu.
"Hayvanı bulduğum için mutluyum" Hayvanın gerçek sahibi olan Yaşar Uyar ise gelen telefon sonrasında 7 aydır ayrı kaldığı tosununa kavuştu. Oğuzhan Kanpara’ya teşekkür eden Uyar, ”7 aydır hayvanım kayıptı. Arkadaş sağ olsun buldu. Ben de geldim buraya. Hayvana baktık hayvan benim. Hayvanı bulduğum için mutluyum Allah razı olsun bulandan, getirenden, görenden” diye konuştu.

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