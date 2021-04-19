7 asırlık kaleden ramazan topunu Kaymakam Gürçam attı

-Kozan kalesi Kaymakam Şafak Gürçam röportaj

-Kozan Kalesinde Kaymakam Gürçam Ramazan topunu ateşlemesi

-Kozan tarihi sokaklar ve Hoşkadem cami detay



( ADANA -DRONE-ÖZEL) ADANA



- Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan 7 asırlık tarihi Kozan Kalesinde her yıl ramazan ayı geleneği ile atılan Ramazan topunu Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam attı. Koranavirüs tedbirleri kapsamında sessizliğe bürünen tarihi ilçede Ramazan ayının coşkusunu evlerde vatandaşlar kaleden yükselen iftar topu sesi ile yaşarken Kaymakam Gürçam kaleden ramazan topunu atarak vatandaşlara huzur ve sağlık içinde geçen bir ramazan ayı diledi. 700 yıl önce Asurlulardan kaldığı tahmin edilen Tarihi Kozan Kalesinden Müslümanların Ramazan ayında oruçlarını açması için patlatılan ramazan topu bu yılda geleneklere uygun sürüyor. Tarihi kaleden yükselen top sesi ile evlerinde iftarlarını açan vatandaşlar ramazan ayının manevi coşkusunu kaleden patlatılan top sesi ile evlerinde yaşıyor. Her yıl kaleden ramazan topunun iftar saatinde patlatıldığını bu yılda Korona virüs tedbirleri kapsamında herkesin evde olduğu ama ramazan coşkusunu kaleden yükselen sesle yaşadığını söyleyen Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam “ Ramazan ayında bu vesile ile tüm hemşerilerimizin İslam coğrafyasının ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan ayı maneviyatı yardımlaşma dayanışmanın yoğun olduğu bir ay. Tüm vatandaşlara bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Fitrelerimizi zekatlarımızı verelim çevremize duyarı olalım. Bizler huzur içinde bayrağımızın altında ramazan ayını ihya ederken oruçlarımızı açarken dünyamızın bir çok yerinde gönül huzuru olmadan oruç açılmasına bile müsaade edilmeyen Müslüman kardeşlerimiz var onlar içinde dualar edelim. Kozan Kalesindeyiz. Kozan tarihi ve kültürel bir kimliğe sahip bir kent. Tarih kokan sokakları kültür dolu konakları ile adanalı hemşerilerimizi Ramazan’ın maneviyatını yaşayabilecekleri bu kültür ve tarih kokan şehre davet ediyorum” dedi.

18 yıldır Kozan kalesinde ramazan topunun patlatıldığını kaydeden Enver Sarız huzur ve sağlık dolu Ramazan ayı temennisinde bulundu.



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