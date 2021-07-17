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691 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile aranıyordu, polisin operasyonuyla yakalandı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
691 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile aranıyordu, polisin operasyonuyla yakalandı

691 yıl 8 ay ağır hapis cezası ile aranıyordu, polisin operasyonuyla yakalandı

arşiv-

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Para Cezası Kooperatif Hapis Cezası Gözaltı Polis Ekipleri 


- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bin 49 aileyi konut yapma vaadiyle kandırdığı iddia edilen ve kesinleşmiş 691 yıl 8 ay ağır hapis ve 6 bin lira para cezası ile aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonu sonucu Yalova’da yakalandı. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2008 - 2013 yılları arasında, Mustafa Mallı isimli şahıs, bin 49 aileyi konut yapma vaadiyle kandırarak dolandırdı. Daha sonra ise Mallı, kayıplara karıştı. Mallı’nın mağdur ettiği ailelerin şikayetçi olması üzerine, polis ekipleri mahkeme tarafından yurtdışına çıkma yasağı getirilen Mallı’yı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan yargılanması sonucu toplam 691 yıl 8 ay ağır hapis ve 6 bin lira para cezası ile aranan Mustafa Mallı’nın Yalova’da olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler Mallı’yı yakalayarak gözaltına aldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Mallı, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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