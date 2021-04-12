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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
68 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

68 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu

-Olay yerinden görüntüler

Çilingir Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Sizce 

--Ekiplerin incelemeleri
--Detay

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde komşularının haber alınamadığın 68 yaşındaki vatandaş, çilingirle eve giren yeğenleri tarafından ölü bulundu. Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Yukarı Pazar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın en üst katındaki evinde yalnız yaşayan 68 İbrahim Aydın’dan haber alamayan komşuları, durumu Aydın’ın yeğenlerine bildirdi. Apartmana gelen yeğenleri, çilingirle kapısını açarak girdikleri evde Aydın’ı hareketsizce yatarken buldu. Daha sonra, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Aydın’ın cenazesi otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın’ın ölüm sebebinin otopsi incelemesinde belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK-GY
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