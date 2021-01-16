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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
68 yaşında kalp krizine yenilen şair Dr. Ahmet Tevfik Ozan, son yolculuğuna uğurlandı

68 yaşında kalp krizine yenilen şair Dr. Ahmet Tevfik Ozan, son yolculuğuna uğurlandı

cenaze namazının kılınması

Emniyet Müdürü Tıp Eğitimi Öğretim Üyesi Cenaze Namazı Karikatür 

-katılanlar
-Vali Erkaya Yırık röp.
-cenazenin götürülmesi
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Türk Edebiyatı Şairi Dr. Ahmet Tevfik Ozan geçirdiği kalp krizi sonucu 68 yaşındaki hayatını kaybetti. Ozan, bugün son yolcuğuna uğurlandı.Elazığ’ın yetiştirdiği önemli değerlerden biri olan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi ve Türk Edebiyatı Şairi Dr. Ahmet Tevfik Ozan (68) geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. 1980 darbesi sonrasında bir dönem cezaevinde kalan ardından tıp eğitimine devam eden kentin sevilen ve sayılan şair hocası Dr. Ozan için bugün Fırat Üniversitesi Hastanesi bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.
İl Müftüsü Selam Aydın tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ozan'ın naaşı Harput aile mezarlığına defnedildi.Törene Vali Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, akademisyenler, doktorlar ve yakınları katıldı.
Dr. Ozan'ı erken kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Vali Erkaya Yırık, "Cuma vaktinden sonra il emniyet müdürümüzün telefonu ile almış olduğum bu haberi doğru bir haber mi diyerek inanmak istemediğim, teyide muhtaç bir şekilde tekrar sorduğum bir insandır. Mekanı cennet olsun. Bir mübarek günde gerçekten güzel bir ölümle ruhunu teslim etti. Rabbimiz peygamber efendimize komşu kılsın" dedi.
Dr. Ahmet Tevfik Ozan’ın tıp kariyerinin yanı sıra 1971'de başlayan yazın yaşamı, şiir, düzyazı, makale, karikatürle çeşitli dergi ve gazetelere yansıdı. Yine çeşitli dergilerde 300’ü aşkın şiiri yayınlana şair, arkasında ise, ‘Dağlar Ardı Şiirleri’, 'Kâinat Şiiristan', ‘Şeyma Ceylan Yüreği’ ve ‘Şiirden Taşan Sözler’ adlı 4 kalıcı eser bıraktı.
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