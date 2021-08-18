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660 kilometre uzaktaki afetzede hemşehrilerine yardım elini uzattılar
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
660 kilometre uzaktaki afetzede hemşehrilerine yardım elini uzattılar

660 kilometre uzaktaki afetzede hemşehrilerine yardım elini uzattılar

- Yardım tırından detay görüntü

Sel Felaketi Felaket Sel 

-- Dernek Başkanı Atıf Mıstaçoğlu'nun röportajı

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan yardım tırı, sel felaketinden etkilenen Kastamonulu vatandaşlar için yola çıktı. Tekirdağ’da yaşayan Kastamonulular, sel felaketinin ardından hemşehrilerinin yaralarını sarmak için hazırladıkları yardım tırını memleketlerine yolcu etti. Kapaklı Kastamonulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan yardım tırında temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet, ayakkabı, mont ve battaniye gibi malzemeler bulundu. Yardım malzemelerini yüklenen yardım tırı, dualarla yola çıktı. “Hemşehrilerimizin yanındayız” Konuyla ilgili açıklama yapan Kapaklı Kastamonulular Derneği Başkanı Atıf Mıstaçoğlu, “Biz Kastamonu Bozkurt’taki sel felaketinden zarar gören hemşehrilerimiz için güzel bir yardım hazırladık. Tüm dernek üyelerimizden ve hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Bu akşam Allah nasip ederse tırımız yardıma çıkacaktır. Orada yardıma ihtiyacı olan tüm hemşehrilerimizin her zaman yanındayız” dedi.
(FB-
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